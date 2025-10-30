San Giovanni Rotondo: la Giunta approva la costituzione in giudizio d’appello in materia di IMU

Nella seduta del 29 ottobre 2025, la Giunta comunale di San Giovanni Rotondo, riunitasi alle ore 10:00 presso la sede municipale sotto la presidenza del sindaco Filippo Barbano, ha approvato all’unanimità la delibera n. 249, avente per oggetto l’autorizzazione alla costituzione in giudizio d’appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bari – sezione staccata di Foggia, in relazione alla sentenza n. 689/2025 emessa lo scorso 4 aprile in materia di IMU.

Alla riunione erano presenti tutti i componenti dell’esecutivo comunale: il vice sindaco Michele Longo e gli assessori Antonio Carriera, Elisa Urbano, Teresa Ricciardi e Roberta Cocola. Ha partecipato ai lavori, con funzioni di consulenza e verbalizzazione, la segretaria generale dott.ssa Angela Ferrenti.

Il contesto del provvedimento

La decisione trae origine dal contenzioso sorto in seguito all’avviso di accertamento IMU n. 121 del 7 dicembre 2020, relativo all’anno d’imposta 2015, con un importo complessivo – comprensivo di sanzioni e interessi – pari a 65.938 euro. Il ricorso contro tale atto, presentato nel 2021 (ricorso n. 456/2021), era stato respinto in toto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia con la sentenza n. 689/2025.

A seguito della notifica dell’atto di appello principale, pervenuto al legale incaricato del Comune in data 16 ottobre 2025 e formalizzato con nota prot. n. 36539 del 24 ottobre, l’Amministrazione ha ritenuto necessario procedere alla costituzione in giudizio per tutelare le proprie ragioni.

Le motivazioni della Giunta

Nella delibera si sottolinea che è interesse dell’Ente difendere le proprie posizioni, confutando i motivi dell’appello con la necessaria competenza e professionalità, così da evitare possibili interpretazioni errate o pretestuose della normativa tributaria. L’azione mira a salvaguardare la correttezza dell’operato amministrativo e, al contempo, a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, data la rilevanza economica della controversia.

La Giunta, richiamando il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, artt. 48 e 55) e il Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024, artt. 65, 69 e 108), ha deliberato di autorizzare la costituzione in appello e di demandare al Dirigente dell’Area 2 – Servizio Tributi la scelta del legale incaricato della difesa del Comune.

Immediatezza dell’esecutività

Considerata l’urgenza di procedere nei termini stabiliti dalla normativa, l’organo esecutivo ha altresì disposto che l’atto fosse dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Tale disposizione consente all’Amministrazione di attivare tempestivamente le necessarie procedure difensive dinanzi alla Corte tributaria di secondo grado, evitando ritardi che potrebbero pregiudicare la tutela degli interessi pubblici.

I pareri tecnici e contabili

Come previsto dalle norme di legge, sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente dell’Area 2, attestanti la correttezza dell’azione amministrativa e la compatibilità finanziaria del provvedimento.

La Giunta, esaminata la proposta e valutate le motivazioni riportate dal dirigente proponente, ha espresso voto unanime di approvazione, ratificando integralmente il contenuto della deliberazione e confermando l’immediata esecutività dell’atto.

A cura di Michele Solatia.