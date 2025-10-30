San Giovanni Rotondo, nuovi arredi per l’Auditorium di Piazza De Mattias: affidato l’incarico

San Giovanni Rotondo, 30 ottobre 2025 – Prosegue l’intervento di adeguamento dell’Auditorium di Piazza De Mattias, uno dei principali spazi culturali della città, situato nell’ex convento di Santa Maria Maddalena. Con la Determinazione Dirigenziale n. 1601, il Comune ha ufficialmente affidato alla ditta “La Contabilità snc” di San Giovanni Rotondo l’incarico per la fornitura e posa in opera degli arredi previsti dal progetto esecutivo, per un importo complessivo di 72.414,70 euro IVA inclusa.

Il percorso amministrativo

L’intervento, del valore complessivo di 190.000 euro, è stato finanziato con fondi del P.O.R. FESR/FSE 2014-2020 – Azione 12.1 della Regione Puglia. Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 169 del 29 dicembre 2020 e redatto dall’architetto Giorgio Tomasello, comprendeva anche la dotazione di arredi e attrezzature necessarie a rendere pienamente fruibile la struttura.

Negli anni successivi sono seguite diverse determinazioni relative alla progettazione, direzione lavori, collaudi e liquidazioni, fino alla fase conclusiva riguardante l’arredo interno dell’auditorium.

La procedura di affidamento

La fornitura degli arredi è stata assegnata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), che consente l’affidamento di servizi e forniture sotto la soglia dei 140.000 euro.

La ditta “La Contabilità snc” è stata individuata attraverso la Centrale Unica di Committenza Gargano Sud. L’offerta, formalizzata con nota del 29 settembre 2025, prevede la fornitura per un importo netto di 59.356,31 euro, oltre IVA al 22%.

Secondo quanto si legge nella Determinazione, la scelta dell’operatore economico è motivata da “documentate esperienze pregresse” e dalla necessità di completare l’intervento per rendere operativo l’auditorium nel più breve tempo possibile. La società risulta inoltre iscritta all’Albo dei fornitori della C.U.C. Gargano Sud e in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La spesa verrà imputata al capitolo 3258 del bilancio comunale 2025, a valere sul contributo regionale per la rigenerazione urbana. La liquidazione avverrà dopo la verifica della corretta esecuzione delle forniture da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

A cura di Michele Solatia.