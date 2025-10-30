Edizione n° 5869

"DUE GENITORI" // Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo
29 Ottobre 2025 - ore  12:23

"FRODI SPORT" // Frodi sportive: 5 ai domiciliari dopo l’indagine della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
29 Ottobre 2025 - ore  12:48

Home // Cronaca // Tempesta di Halloween in arrivo: vento, piogge e temporali su tutta l'Italia

HALLOWEEN Tempesta di Halloween in arrivo: vento, piogge e temporali su tutta l’Italia

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse

Maltempo sull’Italia: in arrivo tre cicloni, scatta l’allerta meteo al Sud

Meteo, maltempo - ph Ilmessaggero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Live //

Dopo un inizio di settimana dal sapore quasi estivo, con cieli sereni e temperature superiori alle medie stagionali, l’autunno è pronto a tornare protagonista. A partire da giovedì 30 ottobre l’Italia sarà interessata da una nuova e intensa perturbazione di origine atlantica, destinata a portare piogge diffuse, venti forti e temporali su gran parte del Paese. Il maltempo, che raggiungerà il suo apice proprio nella giornata di Halloween, segnerà un brusco cambio di scenario dopo le ultime giornate di sole e caldo anomalo.

Dall’anticiclone all’instabilità

Fino a mercoledì l’anticiclone subtropicale continuerà a garantire tempo stabile e clima mite, con punte di 28-30 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia. Ma già nelle prime ore di giovedì un fronte perturbato in arrivo dalla Francia inizierà a interessare le regioni del Nord-Ovest, per poi estendersi rapidamente al resto della penisola. Le correnti sud-occidentali, caldo-umide e instabili, favoriranno lo sviluppo di nubi compatte e precipitazioni via via più intense sui settori tirrenici e insulari.

Previsioni per giovedì 30 e venerdì 31 ottobre

Secondo gli esperti del Dipartimento della Protezione Civile, la giornata di giovedì sarà segnata da piogge diffuse e temporali, in particolare su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. I fenomeni, anche di forte intensità, si estenderanno progressivamente a Sardegna, Sicilia e Campania. Attese raffiche di vento fino a 80 km/h lungo le coste tirreniche e mare molto mosso, con rischio di mareggiate sulle isole maggiori e sui litorali laziali e toscani.

Nel corso di venerdì 31 ottobre il maltempo investirà anche il Sud e le regioni adriatiche, con precipitazioni intense su Calabria, Basilicata e Puglia. Sarà un Halloween bagnato e ventoso, con possibili disagi alla viabilità e difficoltà nei collegamenti marittimi. Le temperature subiranno un calo sensibile, specialmente al Centro-Nord, dove le massime scenderanno anche di 8-10 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Allerta gialla in otto regioni

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico su parte di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sardegna, e sull’intero territorio di Umbria e Sicilia. Gli enti locali sono stati invitati ad attivare le strutture di protezione civile per la gestione delle eventuali criticità.

Rischio nubifragi e criticità locali

Le aree maggiormente esposte saranno quelle tirreniche, dove la combinazione di piogge abbondanti e terreni già saturi potrebbe provocare allagamenti e smottamenti. Particolare attenzione sarà rivolta ai bacini minori e ai corsi d’acqua soggetti a rapide piene. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto lungo le strade costiere e montane, e invitano a evitare i sottopassi e le zone a rischio allagamento.

Possibile tregua nel weekend di Ognissanti

Il peggioramento dovrebbe attenuarsi nel corso del weekend, anche se la situazione resterà instabile. Sabato 1° novembre sono previste ancora piogge residue al Sud e sul versante adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche si apriranno ampie schiarite. Le temperature, tuttavia, resteranno più basse e il clima tornerà pienamente autunnale.

Aggiornamenti e raccomandazioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che il bollettino nazionale di criticità e le mappe di allerta regionali sono consultabili in tempo reale sul sito www.protezionecivile.gov.it .

È consigliato seguire le indicazioni delle autorità locali e adottare comportamenti prudenziali: evitare escursioni o attività all’aperto nelle ore di peggioramento, mettere in sicurezza oggetti e arredi esposti al vento e limitare gli spostamenti non necessari.

Lascia un commento

