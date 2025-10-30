La Cassazione chiude il caso. L’uomo era stato condannato in primo grado a sei anni e due mesi.

ROMA – È definitiva l’assoluzione di Alex Cotoia, l’uomo che nel 2020 aveva ucciso il padre con 34 coltellate nel corso di una violenta lite familiare, intervenendo – secondo quanto accertato dai giudici – per difendere la madre da un’aggressione. La Corte di Cassazione, nella serata del 29 ottobre 2025, ha messo la parola fine a un lungo e complesso iter giudiziario, confermando la sentenza di assoluzione pronunciata nel processo d’appello bis.

La vicenda aveva scosso profondamente l’opinione pubblica per la brutalità dei fatti e per il contesto domestico in cui si era consumato l’omicidio. Secondo la ricostruzione della procura di Torino, la sera del delitto l’uomo era intervenuto per proteggere la madre durante l’ennesima lite scoppiata in casa.

Ne era nata una colluttazione violenta, culminata nell’uccisione del padre.

In un primo momento, Cotoia era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario con attenuanti, e condannato a sei anni e due mesi di reclusione. Ma la Suprema Corte, già nel 2023, aveva annullato quella sentenza, ritenendo necessario un nuovo giudizio che valutasse in modo più approfondito la legittima difesa e le condizioni psicologiche dell’imputato al momento dei fatti.

Nel secondo processo d’appello, i giudici avevano accolto la tesi difensiva, sostenuta dagli avvocati dell’uomo, secondo cui l’azione era stata una reazione istintiva e disperata a una situazione di pericolo reale e immediato. La madre di Cotoia, ascoltata in aula, aveva confermato di essere stata aggredita dal marito e di aver temuto per la propria vita.

Con la pronuncia della Cassazione, la decisione diventa ora irrevocabile. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della procura generale, sancendo definitivamente che l’omicidio fu commesso per difendere un familiare da un’aggressione ingiusta, in condizioni tali da giustificare pienamente la reazione.

Il caso, oltre a chiudere un capitolo giudiziario, riaccende il dibattito sul tema della violenza domestica e dei limiti della legittima difesa. Nelle motivazioni dell’appello bis – ora confermate – si sottolinea come la tragedia sia maturata in un contesto di conflitti familiari protratti nel tempo, in cui la vittima aveva spesso mostrato comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della moglie.

La decisione della Cassazione, che ha confermato integralmente l’assoluzione, pone fine a una vicenda durata oltre cinque anni. Alex Cotoia, che aveva trascorso un periodo in custodia cautelare prima della prima sentenza, torna così completamente libero, con la piena riabilitazione giudiziaria e morale.

Lo riporta l’Ansa.