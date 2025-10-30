Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung

FIRENZE – 29 ottobre 2025.

La Corte d’assise d’appello di Firenze ha confermato la condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung, il 34enne di origini coreane ritenuto responsabile dell’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, primario del reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pisa. La sentenza, letta nella serata di oggi, ribadisce quanto già stabilito un anno fa, il 16 ottobre 2024, dalla Corte d’assise di Pisa, che aveva inflitto al giovane la massima pena prevista dall’ordinamento.

L’omicidio risale al 21 aprile 2023, quando Seung aggredì la dottoressa Capovani all’esterno dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, proprio davanti all’ingresso del reparto in cui la professionista lavorava. L’uomo, che in passato era stato seguito dai servizi psichiatrici, avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente, provocandole gravissime ferite craniche. La psichiatra morì due giorni dopo, il 23 aprile 2023, nel medesimo ospedale dove aveva dedicato la vita alla cura dei suoi pazienti.

Anche in questa udienza d’appello Seung, presente in aula nella prima parte della giornata, ha ribadito di non aver avuto l’intenzione di uccidere la dottoressa Capovani. Poco prima della lettura della sentenza ha scelto di lasciare l’aula e di rientrare in carcere, dove si trova recluso in regime di massima sicurezza. La corte ha tuttavia ritenuto pienamente sussistente la volontà omicida, confermando l’impianto accusatorio costruito dalla Procura e accolto in primo grado.

Il delitto aveva destato profonda commozione in tutta Italia, scatenando un acceso dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulle criticità del sistema di assistenza psichiatrica territoriale. La figura di Barbara Capovani, descritta da colleghi e pazienti come un medico competente e instancabile, era diventata il simbolo della dedizione professionale e del sacrificio. In sua memoria, nel maggio 2023, si erano tenute numerose manifestazioni di solidarietà e momenti di riflessione in diverse città italiane, da Pisa a Roma, fino a Torino.

Dopo la conferma dell’ergastolo, la famiglia della dottoressa Capovani – che si è costituita parte civile – ha espresso sollievo per la decisione dei giudici, sottolineando come «sia stata riconosciuta la gravità di un atto che ha privato la collettività di una professionista esemplare». I legali della difesa, dal canto loro, hanno annunciato che valuteranno la possibilità di ricorrere in Cassazione.

Con questa sentenza, il processo per l’omicidio Capovani si avvicina alla sua conclusione giudiziaria, ma resta aperta la riflessione sul tema della tutela del personale sanitario, spesso esposto a situazioni di rischio. «Non possiamo dimenticare ciò che è accaduto – ha ricordato il presidente dell’Ordine dei medici di Pisa – ma possiamo far sì che non accada più».

Fonte: ANSA

