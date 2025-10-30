“Un mare di legalità” della Lega Navale Italiana, tappa a Vieste

LA BARCA DELLA LEGALITÀ “HELENA” APPRODA AL MARINA DI VIESTE

Prosegue il progetto “Un mare di legalità” della Lega Navale Italiana: dal 30 ottobre al 5 novembre l’imbarcazione sarà ormeggiata al porto turistico di Vieste, parte del network Marinedi.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Rodi Garganico Isole Tremiti – parteciperà con la barca della legalità Helena alla veleggiata tra Vieste e Peschici in programma il 1° novembre 2025, organizzata dalla Sezione LNI di Peschici in collaborazione con l’ASD Sosandra di Vieste. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale “Un mare di legalità”, che coinvolge 28 imbarcazioni sequestrate alla criminalità organizzata e affidate alla Lega Navale per finalità sociali, formative e inclusive.

L’imbarcazione Helena, dedicata alla memoria della piccola Stella Costa, vittima innocente della violenza mafiosa, sarà ospite del Marina di Vieste – parte del network Marinedi – dal 30 ottobre al 5 novembre 2025.

Durante la permanenza, sono previste visite guidate a bordo per gli studenti della Scuola Media di Vieste e uscite in mare dedicate ai ragazzi diversamente abili dell’Associazione “Angeli H”, accompagnati dagli skipper della Lega Navale.

“Siamo orgogliosi che il Marina di Vieste ospiti una tappa così significativa del progetto ‘Un mare di legalità’” afferma Renato Marconi, CEO del Gruppo Marinedi

“Il mare, da sempre simbolo di libertà e incontro, diventa in questo contesto anche spazio di educazione e rinascita. Sostenere iniziative che uniscono legalità, inclusione e formazione è per noi un modo concreto di valorizzare il territorio e la cultura del mare in cui operiamo.”

“Sono veramente soddisfatto – dichiara Michele Presutto, presidente della sezione della Lega Navale Italiana di Rodi Garganico, Isole Tremiti – perché con barca Helena il territorio si appropria di un importante strumento di lotta alla criminalità. Anche con la veleggiata coinvolgeremo i giovani, i più sfortunati, in un lavoro comune di recupero della nostra identità culturale e sociale”.

L’approdo di Helena al Marina di Vieste rappresenta un momento di forte valore simbolico per tutta la comunità garganica: un messaggio di legalità, memoria e speranza che viaggia sulle onde del mare.