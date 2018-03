PUG, affidamento al Dicar e 5 incarichi (LE SOMME)

Di:

Manfredonia – AFFIDATO al DICAR – Dipartimento di scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura – Politecnico di Bari – l’incarico di supporto tecnico-scientifico all’Unità di progetto “Formazione del PUG” per la redazione finale del PUG prevedendo come compenso quanto stabilito con D.G.C. n. 482-29/12/2010, facendo ricorso alle somme già impegnate nei predetti provvedimenti (…) per un importo pari a € 27.412,80 e (…) per un importo pari ad € 20.587,20, oltre a € 24.000,00 già impegnati (…)Formulato indirizzo al Dirigente del Settore Urbanistica, coordinatore dell’Unità di Progetto “Formazione P.U.G.” di procedere all’affidamento, diin materia di GIS, VAS e Agraria, da inserire nel “gruppo “di supporto all’UDP per la formazione del PUG, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.Prenotata la somma complessiva di €180.000,00, al cap. 4586, “Affidamenti incarichi PUG” necessaria per l’affidamento degli ulteriori incarichi di cui al punto precedente, compreso il compenso di cui all’incentivo da corrispondere al personale dipendente.Redazione Stato