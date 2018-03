‘Dalla terra al cloud’, “Startup Weekend Foggia”

Di:

Foggia, 30 novembre 2017 – Manca davvero poco a Startup Weekend Foggia, l’evento che permette di trasformare un’idea in start up in una full immersion di 54 ore. Dall’1 al 3 dicembre in Camera di Commercio sono attese oltre 150 persone, provenienti dalla provincia di Foggia e non solo.

Il programma della tre giorni è serrato. Si parte con la registrazione dei partecipanti venerdì 1° dicembre alle 17.30. A presentare la 3^ edizione di Startup Weekend Foggia che ruoterà intorno al tema ‘Dalla terra al cloud’ sarà Valentina Cianci, founder di Splashmood e dell’associazione Foggia Startup. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio Fabio Porreca e degli assessori regionali Raffaele Piemontese e Leonardo Di Gioia a portare i presenti nel futuro saranno gli interventi di Rossella Forlè (digital marketing manager per Cannes Lions International Festival of Creativity) e Andrey Golub (CEO e co-founder Else Corp) e l’intervista a Crystal, l’intelligenza artificiale di XSense, a cura di Valentina Cianci e Viviana Tiso.

Subito dopo gli iscritti a Startup Weekend che hanno un’idea la presenteranno pubblicamente, si procederà alla selezione delle idee più innovative, oltre che replicabili e scalabili, e si creeranno i team.

Non mancherà un momento conviviale e di networking e la prima giornata si chiuderà con il DJ set & Opening Party.

Sabato 2 dicembre colazione in Camera di Commercio e inizio dei lavori alle ore 9.30. Tanti gli interventi previsti nella mattinata. Si parte con Il valore di un’idea e dell’execution, il sottile equilibrio di una startup tra essere e voler diventare, con Viviana Tiso (TocTocDoor).

Immancabile la cassetta degli attrezzi con una serie di interventi volti a spiegare gli elementi salienti per fare startup. A illustrare cos’è e come si fa un pitch sarà Valentina Cianci; Paky Russo (Moovage) mostrerà il business model canvas, strumento indispensabile per creare un modello di business che funzioni e attragga clienti; a parlare di marketing e a indicare come costruire la crescita di un business globale sarà Fabio Corfone (Hotelscan). E poi ancora Marco Matera (Gideon) parlerà di fund raising tra business angels, venture capital e crowdfunding; Andrea Rabbaglietti (Serverable.io) e Giovanni Piemontese (Smartlauncher) esploreranno l’ MVP development ossia il prodotto minimo funzionante, quello con il più alto ritorno sugli investimenti rispetto al rischio.

Ci sarà tempo per i team di lavorare alle idee, affiancati dai coaches Paky Russo, Claudia Laricchia, Francesco De Gregorio, Andrea Puzo, Umberto Panniello, Manuel Corona, Alessandro Manili, Marco Matera, Mario Morrone, Vincenzo Colucci, Giovanni Piemontese, Andrea Rabbaglietti, Fabio Corfone e Massimo Ciuffreda.

Anche domenica 3 dicembre sveglia all’alba per continuare a lavorare. Saranno tre gli interventi di Startup Made in Capitanata con Gianluca Scaringi (GoGoDoors), Massimiliano Arena (Slidinglife) e Paky Russo (Moovage). Dopo il pranzo della domenica, veloce e leggero, nel pomeriggio si continua con le attività.

Alle 18.00 appuntamento con il round table panel ‘Dalla Terra Al Cloud’, moderato dalla prof.ssa dell’Università di Foggia Mariarosaria Lombardi, che vedrà la partecipazione di Fabio Corfone (Hotelscan), Anrey Golub (Else Corp), Giuseppe Savino (VaZapp), Vittorio Capozzi (PromisBiotech), Michele Solimando (Brewmaster & Biersommelier), Claudia Laricchia (ClimateLeader) e Mario Morrone (Ruber).

Dopo i pitch finali la giuria, presieduta da Fabio Porreca, decreterà le idee vincenti. I premi per i vincitori della 3^ edizione di Startup Weekend Foggia sono: incubazione DCampus, accelerazione business Splashmood e DCampus, accelerazione tech SmartLab e SmartLauncher, free data protection assessment DPO Consultancy, Premio storytelling Digital Media e Tiscali.

A raccontare l’evento con interviste, articoli e focus sarà la redazione de Il Sottosopra, giornale degli studenti dell’ITE ‘B. Pascal’ di Foggia.

Startup Weekend Foggia è un evento organizzato con il supporto della Camera di Commercio di Foggia, vanta il patrocinio di Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia e Università degli Studi di Foggia.

I partner che lo sostengono sono: Foggia Startup, Splashmood, DCampus, DpoCompliance, IFeelTour, Digital Media, AreaNuova, Università di Foggia, ArteFacendo, Apulia Digital Maker, Confcommercio, Genera, Gruppo Giovani e Piccola Industria di Confindustria Foggia, Il Sottosopra, Masserie Creative, Pop Corn, RadioNovaIons97, Resto al Sud, Spremute digitali, Tiscali,Vazapp’.

Chi ha dubbi o domande può scrivere a foggia@startupweekend.org