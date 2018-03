Sport, promozione tra Comune San Severo e Alto Tavoliere

Di:

Con deliberazione di Giunta Comunale, l’Amministrazione Comunale ha approvato lo schema del “Protocollo d’intesa per la promozione sportiva tra Comune di San Severo e U.S.D. Alto Tavoliere San Severo”, la cui prima squadra partecipa al campionato nazionale di serie D.

“Con la sottoscrizione del protocollo – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, che hanno ricevuto mandato dalla Giunta per la sottoscrizione dell’innovativo protocollo – si garantirà a 25 minori, segnalati dai Servizi Sociali del Comune ed individuati tra le famiglie aventi disagio socio-economico, di praticare attività sportiva, al fine di prevenire e/o intervenire nei fenomeni di devianza giovanile. Siamo convinti che queste sinergie con le realtà del territorio possano portare un rilevante riscontro per i bisogni di ragazzi che hanno problemi di devianze. E’ un percorso che intendiamo ripetere nel futuro, convinti come siamo che lo sport e tutte le attività motorie hanno una invidiabile funzione sociale ed educativa ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale”.

Nei mesi scorsi l’USD Alto Tavoliere aveva fatto prevenire una richiesta volta a favorire le politiche dello sport, come mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile e di tutela della salute, tramite attività per lo svolgimento dei campionati nazionali, nonché per l’inserimento e la partecipazione allo sport da parte di minori appartenenti a famiglie caratterizzate da svantaggio socio-economico, per prevenire fenomeni di devianza giovanile. Al fine di dare piena e concreta attuazione alla finalità di inserimento dei minori, tra il Comune di San Severo e la Società sportiva è stato concordato e predisposto il Protocollo d’intesa.

Con tale sottoscrizione la U.S.D. Alto Tavoliere San Severo si è impegnata a garantire la frequenza gratuita di almeno 25 minori nella propria attività sportiva e nella Scuola Calcio, di cui è titolare ed organizzatrice. I minori saranno indicati insindacabilmente dal Comune di San Severo attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e saranno individuati tra soggetti appartenenti a famiglie caratterizzate da svantaggio socio-economico, per prevenire fenomeni di devianza giovanile. Ai minori, così individuati, la U.S.D. Alto Tavoliere San Severo fornirà gratuitamente tutto l’occorrente per svolgere l’attività sportiva, quali magliette, pantaloncini e calzettoni.