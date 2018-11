Ci siamo, Domenica 2 Dicembre “Ridge” a Manfredonia

Di:

Ci siamo quasi! Vacanze a Manfredonia per il grande Ridge di Beautiful. Ronn Moss trascorrerà Domenica 2 Dicembre una serata nelle due pasticcerie tra le più prestigiose d’Italia, Bramanthe e Bruneleski, con la moglie Devin DeVasquez. L’attore a Manfredonia verrà a gustare il gran panettone, uno dei fiori all’occhiello delle due attività. Ronn Moss, intervistato, è apparso felice nel sapere di venirci a trovare ed è in splendida forma. Il protagonista della soap opera più famosa al mondo ci è concederà la sua gradita presenza. Il viaggio a Manfredonia non sarà solo un’opportunità per gustare le specialità delle due pasticcerie, ma sarà sopratutto un’occasione per pubblicizzare l’intera città, orgoglio del Gargano e della Puglia, meritevole di poter ospitare personaggi di grande calibro. E il suo nome sembra più che certo, considerato l’amore degli italiani nei confronti di Moss.