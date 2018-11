Colpo di pistola contro auto in sosta: arrestato 20enne a Cagnano Varano

Di:

Vico del Gargano. A Cagnano Varano i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 20enne Matteo BOCALE, accusato di danneggiamento aggravato e porto illegale di arma da fuoco.

I fatti risalgono allo scorso 19 settembre, quando il giovane, da bordo della propria autovettura, aveva esploso un colpo di pistola cal. 7,65 contro un’utilitaria in sosta senza nessuno a bordo. L’azione delittuosa, avvenuta in pieno giorno in una via del centro del paese garganico, aveva provocato la rottura del finestrino anteriore destro della vettura, fortunatamente senza ulteriori conseguenze più gravi. L’autore del preoccupante danneggiamento, presumibilmente causato da dissidi di natura privata, era stato quasi subito individuato dai militari dell’Arma grazie ad alcune deposizioni testimoniali e alla visione delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona. Allo scopo di acquisire ulteriori elementi probatori i Carabinieri avevano anche sottoposto Bocale all’esame dello STUB, che sono tuttora al vaglio del RIS.

La Procura della Repubblica di Foggia, pur in attesa delle risultanze dell’esame tecnico, avendo concordato con gli esiti delle indagini svolte dall’Arma di Cagnano Varano, aveva comunque ritenuto di dover procedere, per la gravità del gesto e la pericolosità dimostrata dal Bocale, a richiedere un provvedimento cautelare al G.I.P., riuscendo ad ottenerlo.

Matteo Bocale, già noto alle forze dell’ordine, dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Redazione StatoQuotidiano.it