“Evelin”: droga, 12 arresti tra Chieti, Genova, Campobasso e Foggia

Il 30 novembre 2018, dalle prime luci dell’alba, nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia, Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, coadiuvati dai colleghi territorialmente competenti, dai militari del recente istituito Squadrone Carabinieri Cacciatori di Puglia nonché da numerose unità cinofile e da due elicotteri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, Dott. Giuseppe Romano GARGARELLA, su richiesta del Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo abruzzese – Dott. Stefano GALLO – che ha coordinato le indagini. Destinatari delle odierne misure restrittive sono 20 soggetti, per lo più di nazionalità albanese nonché romeni ed italiani, tutti appartenenti ad un sodalizio criminale con base nell’area del Vastese, accusati a vario titolo di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché detenzione di armi, utilizzate per garantirsi l’egemonia sul territorio e sulle principali piazze di spaccio.

