Foggia, La messa in omaggio alla santa patrona dell’Arma dei Carabinieri

Domenica mattina 25 novembre 2018, nella Basilica del Santuario di Madre di Dio Incoronata di Foggia, è stata celebrata la messa in omaggio alla “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Molte Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia di Foggia, hanno partecipato alla Santa Messa officiata dal Parroco Don Leonardo della predetta Basilica.

Tantissimi soci e familiari si sono ritrovati nel grande piazzale antistante la Basilica.

A rendere ancora più piacevole l’incontro delle consorelle foggiane, è stata la fanfara dell’Associazione Nazionale Carabinieri –Sezione di Cerignola – che ha eseguito marce militari, sia all’interno della Basilica che nel piazzale antistante.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia ha inviato due Carabinieri in Grande Uniforme, i quali hanno assistito ed onorata alla Santa Messa.

L’evento è stato organizzato dal Coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Dott. Michele Trotta e la Sezione di Manfredonia, di cui è anche presidente, ha partecipato con molti soci e familiari.

Al termine della Santa messa, il Parroco Don Leonardo ha data la benedizione a tutte le Sezioni partecipanti, unitamente a tutti i convenuti.

Don Leonardo nella sua omelia ha ricordato che Maria “Virgo Fidelis” è stata proclamata ufficialmente “Patrona dei carabinieri” l’8 dicembre 1949 da papa Pio XII, accogliendo l’istanza di monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, ordinario militare per l’Italia, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della commemorazione liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber, combattuta in Abissinia fra italiani e britannici, durante il secondo conflitto mondiale.

In quel giorno del 1941, infatti, il 1º gruppo mobilitato dei carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber. Il gesto eroico valse la seconda medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma dei carabinieri. Ai pochi sopravvissuti gli avversari tributarono l’onore delle armi.

Infine, la Sezione di ANC di Manfredonia ha tenuto a battesimo la Sezione di ippica, congiuntamente con l’A.S.D. Posta Ruggiano, con nr. 4 cavalli.

• Amazzoni : Eleonora Morini e Giusy Renzulli

• Cavalieri : Luca Tardivo e Gianluigi Marzo

• Assistenti : Prencipe Michele – Mauro D’Alatri – Antonio Ciuffreda – Andrea Castriotta

• Cavalli : Caligola – Pepe – Foschia – Itrio dell’Asturnia

Al termine del rito religioso, data lettura della preghiera del carabiniere, il comandante provinciale, colonnello Giampaolo Zanchi, ha pronunciato un discorso rievocativo dell’evento bellico, giunto al suo 77° anniversario, sottolineando il forte legame tra l’Arma e la propria patrona e rivolgendo, infine, un pensiero commosso a tutti i suoi caduti e alle loro famiglie, in concomitanza con quella che è anche la “giornata dell’orfano”.

Il colonnello si è particolarmente soffermato sul concetto di “fedeltà”. “Una fedeltà provata lungo i due secoli della nostra esistenza, che ha generato nel popolo italiano un vero atteggiamento di fiducia e di stima nei confronti dell’arma. Maria è rimasta fedele al compimento della volontà di Dio. Ciò che rende grande Maria è questa fedeltà. E’ in quella attitudine la sua beatitudine. Sia allora così anche in ciascun carabiniere. La fedeltà ad una formale promessa fatta, il nostro giuramento, al nostro quotidiano servizio, sia la nostra gloria e la buona testimonianza della nostra coscienza”…

La fedeltà è la capacità dell’uomo di elevarsi al di sopra dell’instabilità di emozioni, sentimenti, desideri, in forza della visione interiore di valori che non possono essere mai traditi, costi quel che costi. E per molti dell’Arma il costo è stata la vita. “In un’epoca così difficile dobbiamo ancor più ricorrere allo sguardo confortatrice della nostra patrona e prendere a modello proprio i martiri di Culqualber, i quali ci testimoniano concretamente quanto sia grande il patrimonio di efficienza e abnegazione tramandato da tutti i carabinieri caduti, che, in pace e in guerra, in Italia e all’estero, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio”.

La fedeltà è la suprema manifestazione della libertà. Ne deriva che l’Arma dei carabinieri è un vero e proprio capitale sociale. E le società hanno oggi un immenso bisogno di capitali sociali: di fedeltà, di lealtà verso le istituzioni, di passione per il bene comune. Al termine del discorso pronunciato dal colonnello Zanchi, poi, la sorpresa: la voce e le immagini di monsignor Seccia, direttamente da Petra.