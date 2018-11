Mafia foggiana: pressioni anche sul Foggia Calcio

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 30 NOV – Dagli atti delle indagini che oggi hanno portato agli arresti di numerosi presunti affiliati alla mafia foggiana emergono anche presunte pressioni che sarebbero state esercitate negli anni scorsi su dirigenti, ex dirigenti ed ex allenatore del Foggia Calcio per l’ingaggio di un calciatore foggiano.

E tra gli indagati, è emerso anche, ci sarebbe il nome di Rodolfo Bruno, il pluripregiudicato foggiano ucciso lo scorso 15 novembre all’interno di un bar alla periferia di Foggia.

(ANSA) – BARI, 30 NOV – “La ‘Società foggiana’ riesce ad inquinare tutti i gangli vitali della vita sociale, economica e amministrativa di Foggia”. Lo scrive il gip nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di 30 persone nel foggiano. Le indagini hanno accertato che le estorsioni venivano realizzate anche ai danni delle agenzie funebri”, e che i membri della ‘Società foggiana’ (l’insieme dei clan del territorio) potevano “avere notizie riservate, evidentemente trasmesse da dipendenti comunali, relative al numero giornaliero dei morti”.(SEGUE).