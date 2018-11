Manfredonia. Contributo per canone di locazione fino al 75%: ok graduatoria

Di:

CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE DI LOCAZIONE FINO AL 75%. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2018. EROGAZIONE BENEFICIO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.

Manfredonia, 30 novembre 2018. “Contributo economico per canone di locazione fino al 75%”: con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato di approvare, a seguito di istruttoria effettuata dal Servizio Sociale Professionale, la graduatoria composta dai 56 richiedenti in possesso di tutti i requisiti, in conformità a quanto disciplinato dalle deliberazioni consiliari n. 516 del 22.08.1995 e n. 53 dell’11.07.2003.

Sono stati respinte 2 istanze “perché per tali richiedenti non si è riscontrato il possesso dei requisiti previsti dalla delibera di C. S. n. 516/95, così come modificata ed integrata dalla Delibera di C. C. n. 53/2003”.

E’ stato dato atto chge che ai beneficiari è stato riconosciuto un intervento economico pari ad una percentuale modulata sulla base della disponibilità finanziarie del Peg, limitata come innanzi indicato, nonchè della fragilità familiare di ciascun richiedente, dal 35% al 70% di massimo €400,00 mensili quale canone massimo indicato nella succitata deliberazione di C.C. n. 53 dell’11.07.2003.

E’ stato autorizzato, a favore dei beneficiari la concessione per l’anno 2018 di un contributo, la cui misura economica è quantificata dalla percentuale di intervento a ciascuno riconosciuta, comprensivo del contributo economico forfettario.

E’ stato dato atto che la somma complessiva occorrente per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 111.715,85 e risulta disponibile al cap. 5105 del Peg per l’esercizio finanziario 2018.

Atto in allegato

n239 del 28112018

Redazione StatoQuotidiano.it