Mattinata. Operatori postazioni del 118 la protesta non si arresta

E’ bene fare chiarezza sulla questione riguardante la internalizzazione del­le postazioni 118 della provincia di Foggia, cir­ca una ventina su un totale di 40, ancora af­fidate alle Associazioni di volontariato o coo­perative: una questione di cui si è tanto parlato nelle ultime settimane ovvero da quando, a settembre, gli operatori di quella di Mattinata hanno proclamato lo stato di agitazione, rac­cogliendo adesioni dentro e fuori Capitanata, ed hanno osservato per quasi due settimane uno sciopero della fame, ma che non c’entra niente con i 48 chiamati, tra l’anno scorso e quest’anno, tramite le agenzie interinali (pri­ma Ethica, poi G-group), a sostituire il per­sonale delle postazioni 118 internalizzate che necessitava di andare in ferie e i cui contratti a tempo determinato scadranno a metà dicem­bre. Non si tratta, dunque, degli autisti-soccor­ritori alle dipendenze delle Associazioni di vo­lontariato.

A cura di Anna Maria Vitulano,

fonte, articolo completo www.ondaradio.info