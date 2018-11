Romani “Ancora una farsa in Consiglio”

Di:

Che città siamo? Che città vogliamo essere? Oggi si è consumata l’ennesima farsa del 13° uomo, quello mancante (SEMPRE) quello latitante, quello ricattatore, quello senza pudore difronte agli innumerevoli ed annosi problemi della nostra comunità. Un consiglio comunale che doveva decidere su argomenti importanti ma non fondamentali, una maggioranza allo sbando neanche su un minimo di progettualità e visione. Un assise ormai alla mercè di “quello” che chiede sempre,che minaccia sempre, che tira a campare. Ecco un’amministrazione che tira a campare, un gioco al massacro che prima o poi farà le sue vittime. L’ultimo varco sarà il Bilancio, che non è solo quello economico di un ente in pre-dissesto ma di un’intera comunità sfregiata e succube di questo centro-sinistra che ha perso ogni pudore davanti al baratro.

Il Capogruppo FI

Cristiano Romani