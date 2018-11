Sicurezza strada. Annese “Dove sono i progetti?”

Di:

Orta Nova , 30 novembre 2018. Sicurezza delle strade nei Cinque Reali Siti, le risposte alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza non date dall’Amministrazione Tarantino, la questione della scuola media Pertini, il Piedibus. Parla di queste ed altre questioni Lorenzo Annese, consigliere di minoranza per il gruppo dei Riformisti.

“I Cinque Reali siti” riferisce per quello che riguarda la sicurezza sulle strade “non hanno presentato alcun progetto o richiesta di finanziamenti nonostante nel settembre 2016 fu firmato il Patto per la Puglia tra il presidente della Regione Emiliano e l’allora capo del Governo Renzi con il quale furono stanziati diversi milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade nelle tratte a maggior tasso di pericolosità in Puglia. Per la Foggia-Lucera, per esempio, sono stati ottenuti 25 milioni di euro di finanziamenti” spiega Annese alla nostra redazione e poi aggiunge “Ho ricevuto risposta solo dal sindaco di Ordona.” a commento della sua richiesta di chiarimenti presentata ai sindaci dei Reali Siti e al Prefetto.

Il consigliere rappresenta quindi le sue idee sulla questione “Potrebbe essere il caso di definire un atto che fotografi lo stato delle strade e lo porti all’attenzione della prefettura e della Regione. E potrebbe essere il caso di convocare un consiglio monotematico per affrontare la questione. La strada Orta Nova-Carapelle e la strada Orta Nova-Ordona, per esempio, non hanno segnaletica e non sono sicure”.

La politica deve essere passione fattiva, per Annese, non un fatto di semplice cerimoniale. “Comprendo le difficoltà che incontrano gli enti locali nel ricevere finanziamenti, ma chiederei almeno una gestione oculata nell’amministrare la spesa” e invece, per Annese, questo non accadrebbe ad Orta Nova. “Per esempio per quello che riguarda i cosiddetti dissuasori posti in alcune strade del paese” informa il consigliere “non sono mai stati collaudati e forse sono stati montati da persone non così competenti, per cui è successo che uno di tali dissuasori si è sollevato mentre ci passava su un’auto ed il Comune di Orta Nova si è dovuto fare carico del risarcimento dei danni. Abbiamo pagato quindi un sinistro di 8 mila euro circa e dobbiamo pagare anche l’avvocato perché abbiamo perso due gradi di giudizio. In più, al danno si è aggiunta la beffa, perché abbiamo speso inutilmente 55 mila euro per dissuasori che non vengono utilizzati”.

Il consigliere poi spiega il suo punto di vista riguardo alle mancate risposte dell’amministrazione Tarantino alle interrogazioni da lui presentate.

“Chiedevo che fosse dato conto di cosa sta succedendo ad un plesso della scuola media”. E, a tal proposito, sembrerebbe che Annese abbia ricevuto risposta poi, durante la riunione del Consiglio comunale del 23 novembre.

“È stato detto in quella sede che l’Amministrazione ha diffidato l’impresa che ha fatto i lavori per il plesso che presenta ora infiltrazioni” ammette il consigliere di minoranza. Poi sottolinea “Ma io voglio vedere i documenti, le carte. Io avevo chiesto che mi fosse dimostrato se esiste il documento di agibilità per la scuola media. E il collaudo è stato passato per un plesso che viene utilizzato già da qualche anno?”.

L’altra interrogazione, spiega poi Annese alla nostra redazione, risale a marzo 2018 e chiedeva chiarimenti rispetto all’approvazione del Rendiconto 2017. “Noi consideravamo un importo per le spese sostenute intorno ai due milioni di euro e invece l’Amministrazione Tarantino dichiarava un importo intorno ai 3 milioni con uno scostamento di circa 850 mila euro. Ci hanno elencato dei costi a supporto di quanto sostenevano loro di avere speso. E così noi abbiamo chiesto come dimostrazione concreta la convenzione sottoscritta con Amiu Puglia che doveva essere la ragione delle spese in più presentate da loro. Bene, noi stiamo aspettando da aprile che ci arrivino risposte e documenti a tal proposito.”

E ancora. La questione del Piedibus. “Nell’anno scolastico 2015/2016, l’Amministrazione Tarantino aveva organizzato un servizio a piedi per gli scolari che consisteva nel tracciare un percorso pedonale dedicato e avrebbe consentito la circolazione di scolari e adulti che li accompagnavano verso la scuola, fornitura di cappellini per bambini e disponibilità di accompagnatori. Il tutto è costato circa 3800 euro pagati. Il servizio” la precisazione di Annese “non è mai partito, tanto per cominciare, nonostante il materiale da utilizzare fosse stato acquistato. Abbiamo quindi chiesto dove fosse andata a finire l’oggettistica in questione. Questa interrogazione è stata presentata ad agosto e non ha ancora ricevuto risposta”.

L’intenzione di Annese voleva essere, secondo quanto lui riporta alla nostra redazione, quella di richiamare l’attenzione sul fatto che a delle sue interrogazioni, presentate formalmente e per iscritto, non era seguita una risposta dovuta.

“E ricevere risposta in questi casi è un diritto” le sue parole. Ed il riferimento va all’articolo 43 della decreto legislativo 267/2000 dove si dice espressamente che i consiglieri hanno diritto a presentare interrogazioni e a ricevere risposta entro 30 giorni.

Arriva così la considerazione di Annese “Sono papà di quattro figlie femmine. Ho un’azienda di trasformazione agricola dal 1996 dove sono passate migliaia di donne come lavoratrici stagionali. E sono stato etichettato come un selvaggio per le mie affermazioni fatte in Consiglio comunale dopo la presentazione del progetto contro la violenza sulle donne. È stata strumentalizzata una frase in cui parlavo di violazione di diritti semplicemente perchè l’ho usata dopo che si era parlato di violenza sulle donne.

Io faccio appello al buon senso di chi ha ascoltato. Ma avevo chiuso il discorso sulla violenza contro le donne dicendo che apprezzavo l’iniziativa presa a questo proposito dall’Amministrazione Tarantino”.

Daniela Iannuzzi