Piano Rigenerazione Urbana Mattinata, Tar respinge ricorso della Paolo De Salvia Costruzioni srl

Mattinata. ”Non appare, pertanto, arbitraria la decisione del Comune di Mattinata di concludere con esito negativo la conferenza di servizi ritenendo mancanti i presupposti per il successivo iter di approvazione del programma di Rigenerazione Urbana oggetto di causa”.

Con recente atto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha respinto il ricorso del 2015, proposto da Paolo De Salvia Costruzioni S.r.l., contro il Comune di Mattinata, Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bat e Foggia, Regione Puglia non costituita in giudizio, per l’annullamento delle note del Comune di Mattinata, prot. n. 9765 dell’1.10.2015 e prot. n. 1506 del 17.2.2015, ricevute in unica busta in data 8.10.2015, in cui si comunicava che la procedura di approvazione, ai sensi della L.R. Puglia, 29.7.2008, n. 21, del Programma integrato di rigenerazione urbana ( P.I.R.U.) relativo all’area c.d. “ex mattatoio” (proposto dalla ricorrente e già adottato dal Comune), doveva ritenersi conclusa con esito negativo, visto il parere sfavorevole reso dalla preposta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, giusta nota prot. n. 3903 del 18.3.2014, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e, comunque, connessi;

nonché, previo accertamento del relativo obbligo, per la condanna del Comune di Mattinata a dare seguito a detta procedura in seno alla Conferenza di servizi, intimandogli conseguentemente di (ri)convocarla”.

Si erano costituiti in giudizio il Comune di Mattinata e il Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province Bat e Foggia.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UFB73NS7Y64337BP7I4IWJ4FQ4&q=Mattinata

Redazione StatoQuotidiano.it