Vieste. Raccolta rifiuti, il Comune lascia l’Ase e si affida alla Tecneco srl

Dal 1° dicembre a Vieste il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sarà svolto dalla Tecneco Srl. La società con sede a Foggia prende il posto dell’ASE Spa, società partecipata dal Comune di Vieste. L’affidamento alla nuova società, fatto con ordinanza “contingibile ed urgente“ dal sindaco Giuseppe Nobiletti sarà a carattere provvisorio per la durata di sei mesi.

Il motivo che ha portato alla scelta della nuova azienda è dovuto alla richiesta fatta dall’ASE Spa al Comune ad ottobre scorso in cui si chiedeva di rinegoziare i costi del servizio. Tale richiesta è stata respinta dal Comune perché la revisione non era in linea con quanto riportato nel quadro economico per Vieste, inserito nel Piano d’ARO approvato dall’AGER Puglia lo scorso settembre. Così l’ASE Spa ha comunicato al Comune la risoluzione del rapporto a partire dal 1° dicembre.

A questo punto il Dirigente del Settore Ambiente, per garantire il regolare espletamento del servizio di raccolta e smaltimento, ha richiesto la disponibilità ad assicurare il servizio, alle stesse condizioni dell’ASE Spa,alle ditte operanti nei vicini comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo e Peschici. Nello specifico si trattava della Tecneco Srl ed della Ecogreen Srl, il tutto in attesa di predisporre una “gara ponte” di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio. A dare la propria disponibilità è stata la Tecneco Srl. Così il sindaco Nobiletti, non essendoci altri strumenti giuridici né altre soluzioni organizzative, disponeva per l’affidamento provvisorio a tale azienda per sei mesi alle stesse condizioni dell’ASE Spa.

Si avvia così un periodo transitorio sino all’individuazione del gestore unico, d’intesa con l’ARO FG/1.

fonte www.ondaradio.info