Foggia. Calci e pugni tra ragazze nel privè di una discoteca: 2 ai domiciliari

Foggia. Lo scorso 27 novembre, Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile – “Gruppo Foggia”, a seguito delle indagini espletate, coordinate e dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Foggia, a carico di due ragazze, tra i 24 e 18 anni.

Più nel dettaglio, il 1° novembre 2019, personale della Polizia di Stato si recava presso la discoteva “Histoire”, sita a Foggia, per la segnalazione di lite in atto.

Una delle parti offese, riferiva circa una aggressione da parte di alcune ragazze mentre raggiungeva il privè della citata discoteca. Nell’occorsa aggressione, le ragazze indagate strappavano una borsa contenente 70 euro, alcuni effetti personali, nonché documenti d’identità. La parte offesa, raggiunta da una amica a seguito di quanto subito, tentava di ritrovare la borsa nei pressi dell’ingresso della discoteca. In tale frangente, il gruppetto di ragazze gravemente indiziate per il reato per cui si procede, si avvicinavano nuovamente alle coetanee aggredendo nuovamente le due ragazze, e sferrando all’indirizzo di queste calci e pugni.

L’escussione dei testimoni, nonché l’acquisizione delle telecamere di video sorveglianza da parte degli investigatori della Squadra Mobile, permetteva la ricostruzione dell’accaduto, nonché l’identificazione delle ragazze autrici del gesto, gravemente indiziate di reato e destinatarie della misura cautelare limitativa della libertà personale.

Al termine delle formalità di rito, le due giovanissime ragazze sono state sottoposte agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.