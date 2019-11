Foggia, ivoriano con patente falsa provoca incidente

Il controllo è scattato all’intersezione tra, dove la polizia locale era intervenuta per unDurante le operazioni, grazie alle competenze maturate in materia di, gli agenti hanno esaminato la patente che indicava ‘Guinea’ quale Stato emittente, mentre l’intestazione era riferita al cittadino ivoriano. In esito all’accertamento, la patente di guida è risultata essere falsa.

Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo, mentre a carico della persona sono stati effettuati tutti gli atti di rito. Un cittadino ivoriano di 35 anni è stato fermato e controllato sabato scorso dagli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Foggia. (Fonte Foggiatoday)