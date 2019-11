Giuliano: “La provincia di Foggia ha perso fondi sisma a causa della Regione”

Su segnalazione dei Sindaci della provincia di Foggia, in particolare dei Monti Dauni, noi parlamentari della Provincia di Foggia abbiamo presentato un emendamento al Decreto sisma per chiedere un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma”.



Lo riporta la deputata del M5S componente della II Commissione permanente (Giustizia) Carla Giuliano tramite Facebook

“Purtroppo -aggiunge- abbiamo dovuto ritirare l’emendamento a causa dell’inadempienza della Regione nell’inviare al Governo la relazione dettagliata ed aggiornata degli interventi necessari per completare la ricostruzione.



Quando finalmente siamo riusciti ad avere il documento tanto atteso, ormai a tempo scaduto, invece di una relazione ci è arrivata una lettera in cui Emiliano ammette che il fabbisogno necessario per gli interventi di ricostruzione degli edifici delle Classi D ed E, ovvero le abitazioni non principali, è fermo alla graduatoria stilata dai Comuni nel 2004, aggiornata con la variazione ISTAT e quantificabile in 66 milioni di euro per la classe D e 48 milioni per la classe E. Una cifra che però non ha alcun dato certo a supporto e per questo è inaccettabile.



La ricostruzione procede a rilento, nonostante gli sforzi dei Comuni, che da tempo sollecitano la Regione per colmare la carenza di personale dedicato alla ricognizione dei danni post sisma. Così come da anni le nostre consigliere regionali Antonella Laricchia e Rosa Barone chiedono un rendiconto delle spese effettuate e dello stato dell’arte dei lavori di ricostruzione, ricevendo come risposta solo continui rimpalli tra i vari assessorati su chi debba produrre questi atti.



Molte regioni hanno inviato le loro richieste per la ricostruzione delle zone colpite da sisma negli ultimi anni, mentre a causa della Regione Puglia ancora una volta la Provincia di Foggia ha perso l’importante occasione data dal Decreto Sisma. Questa mancanza della Regione ancora una volta penalizza drammaticamente la Provincia di Foggia, ancora una volta trattata da Emiliano come l’ultima ruota del carro, ruota di cui evidentemente il Presidente della Regione si ricorda soltanto in campagna elettorale”.