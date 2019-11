Michele, Violante e Brenno Placido ospiti speciali Concerto di Natale per sostenere ricerca IRCCS

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Cantine d’Araprì di San Severo, sarà condotto dall’attore Danilo Brugia e dalla presentatrice Mary De Gennaro.

Ci sarà spazio per la musica, con il jazz di Teo Ciavarella, la calda voce blues e soul di Linda Valori e il vasto repertorio del cantautore bolognese Andrea Mingardi, sulle scene da più di 50 anni.

A portare il buon umore ci penseranno quattro artisti: Demo Mura, intrattenitore puro con una lunga esperienza in televisione, teatro e radio; Gennaro Calabrese, talentuoso imitatore che si è affermato nella trasmissione Rai Made in Sud; proprio come il cabarettista Marco Capretti, con le sue divertenti challenge in cui mette a confronto finzione e realtà; Rocco il Ventriloquo, dalla trasmissione Mediaset Tu si que vales.

Sarà uno spettacolo variegato, con esibizioni musicali, sketch comici e monologhi teatrali, ai quali si alterneranno le testimonianze dei ricercatori che saranno invitati a salire sul palco per raccontare i progetti di ricerca, le 185 sperimentazioni cliniche attive e le tante speranze che si coltivano nei laboratori dislocati in quattro siti: 3 a San Giovanni Rotondo – Ospedale, Poliambulatorio e Istituto di Medicina Rigenerativa – e 1 a Roma, presso l’Istituto Mendel.

«Ringrazio innanzitutto gli artisti che hanno accettato di partecipare allo spettacolo benefico – ha sottolineato Michele Giuliani, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza –. Sarà un evento che servirà a raccogliere fondi per la ricerca, ma che avrà anche l’obiettivo di condividere con la comunità e con il territorio il lavoro dei nostri 162 ricercatori che si battono per contribuire al progresso della scienza medica nel campo delle malattie rare, della genetica e delle terapie personalizzate in ambito oncologico, delle malattie complesse e della medicina rigenerativa. Daremo voce soprattutto a loro, alle idee e alle speranze che inseguono ogni giorno con impegno e dedizione. Partecipare acquistando il biglietto, o facendo anche una piccola donazione, sarà il modo migliore per incoraggiarli a proseguire nel loro prezioso lavoro».

Per info e prenotazione biglietti: tel. 0882.410292 (Direzione Amministrativa, Casa Sollievo della Sofferenza) o tel. 0882 227643 (Cantine d’Araprì).

fonte opera padre pio – Casa Sollievo della Sofferenza