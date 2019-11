Premier Giuseppe Conte in arrivo a Manfredonia e zona ASI per Sisecam

, 30 novembre 2019. Controlli e predisposizione di posti di blocco, attivazione pattuglie delle forze dell’ordine, e facilitazione della viabilità a cura della Polizia locale, per l’imminente arrivo del Premiera Manfredonia e di seguito in zona ASI – ex Enichem, per l’inaugurazione della, con ripartenza delle attività dopo la chiusura della Manfredonia Vetro.

Conte sarà prima nello stabilimento ex Enichem, oltre a numerose presenze istituzionali, militari, e civili, e naturalmente inviati della stampa nazionale, regionale, provinciale (compreso la troupe di StatoQuotidiano), per poi andare a Candela, per ricevere la cittadinanza onoraria del Comune dei Monti Dauni, alla presenza del sindaco e dell’attuale presidente della Provincia, Nicola Gatta.

Mentre continua la polemica con il Mes, con la Lega di Salvini in primis, si ricorda come il premier Conte era stato a Manfredonia già nel maggio 2019.

”Dopo aver ascoltato le esigenze primarie del Paese varando le misure più urgenti per dare sostegno alle fasce sociali in maggiore difficoltà, il Governo è ormai entrato nella sua “fase 2”. Guardiamo al futuro, pensando anche all’innovazione tecnologica. L’Italia è ricca di giovani ingegnosi, come quelli che ho incontrato oggi all’Orto Urbano Makerspace a Manfredonia, uno spazio dove poter lavorare condividendo strumenti e abbattendo intelligentemente i costi. Valorizzare questo capitale umano, agevolare le piccole aziende nel loro percorso e aiutarle a fare sistema, rientra tra le nostre priorità. Talento, ingegno, creatività significano ricchezza per il nostro Paese e non possiamo correre il rischio di sprecarli o di lasciarceli sfuggire”.

Così sulla sua pagina facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la visita all’Orto Urbano Makerspace di Manfredonia.