“Puglia, domenica 1° dicembre si recuperano mercati persi per il meteo il 12 novembre”

Martedì 12 novembre 2019 è stata la giornata dell’allerta meteo generalizzata e questo ha comportato l’impossibilità a poter svolgere i mercati in moltissime città e, talvolta, sono stati gli stessi comuni ad assumere provvedimenti di soppressione del mercato programmato per tale giornata.

A distanza di un mese circa si sta provvedendo al recupero di quei mercati e la giornata più significativa da questo punto di vista sarà quella di DOMENICA 1° DICEMBRE quando, in Puglia, si svolgeranno i mercati di recupero di quella giornata persa. Autore delle richieste di recupero, per conto delle due Associazioni di Categoria UniPuglia e CasAmbulanti Italia, è stato il Presidente e Coordinatore signor Savino Montaruli il quale ha dichiarato: “con il recupero dei mercati persi a causa delle avverse condizioni meteo abbiamo sancito il principio del rispetto non solo delle norme convenzionali, in quanto gli Operatori pagano anticipatamente, in convenzione, sulla base dei 52 mercati annuali che devono essere garantiti ma anche della dignità della Categoria e degli Ambulanti. Questo è uno dei principi alla base della nostra Rivoluzione Culturale che prosegue con il riconoscimento di quei Diritti violati per una Categoria che, tramite la nostra azione sindacale che si sta svolgendo fino ai Tavoli governativi romani, mira ora ad ottenere lo Status di “Categoria Svantaggiata”.

Un riconoscimento dovuto e dal quale scaturirebbero una serie di ulteriori riconoscimenti che per altre Categorie produttive, sotto protezione, sono già attivi da sempre. I mercati che si terranno Domenica 1° dicembre sono proprio il risultato di questo riconoscimento. In questo modo si consente agli Ambulanti di poter operare ciascuno nei propri mercati senza perdere la giornata di lavoro. L’ultimo provvedimento emanato, in ordine di tempo, con la nostra richiesta già formulata molto tempo prima, è stato quello del comune di Terlizzi, che ringraziamo per aver evitato che il recupero si svolgesse addirittura a fine gennaio quando i mercati vivono il loro peggior periodo economico. CI sentiamo quindi di ringraziare le Amministrazioni comunali che hanno recepito le nostre istanze e auguriamo a tutti i lavoratori, i consumatori, i cittadini e gli utenti di godere di una splendida giornata di mercato. Ringraziamo tutti gli Organi di Informazione per la divulgazione della presente nota informativa” ha concluso Montaruli.

Andria, 30 novembre 2019 Area Comunicazione UniPuglia