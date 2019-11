, 30 novembre 2019. Condanne a 8 anni e a 6 anni e 4 mesi di reclusione per due fratelli romeni accusati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e sequestro di persona ai danni di 3 connazionali 16enni, con fatti avvenuti in un campo rom alla periferia di Foggia.

Lo anticipa in un articolo odierno Repubblica di Bari.

Il provvedimento è del Gup del Tribunale per i Minorenni di Bari Rosella Politi.

Uno dei uomini è accusato anche di “lesioni aggravate per aver picchiato una delle ragazze, con le quali aveva una relazione, mentre era incinta al settimo mese di gravidanza e che alcuni giorni dopo l’aggressione, con calci e pugni, perse il bambino“.