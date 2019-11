Sisecam. Ecco Conte “Riavvio produzioni importante, rilancio per il Sud”

Monte Sant’Angelo, 30 novembre 2019. “E’ importante riavviare le produzioni dello stabilimento della Sisecam, per il suo rilancio, ma soprattutto per il Sud Italia. Lo ho annunciato ieri: stiamo valutando un piano strutturale per il Mezzogiorno, molto organico, ci sono tante misure anche in questa manovra finanziaria, ci stiamo lavorando. Sarà battaglia alla Camera? Assolutamente, solo un’informativa. Io sono sempre stato a disposizione del Parlamento per informare, dialogare, ci saro’ sempre”.

E’ quanto ha detto ai giornalisti il premier Giuseppe Conte, all’arrivo nello stabilimento Sisecam in zona ASI – ex Enichem.

EMILIANO “SONO STATI BRAVISSIMI TUTTI GLI OPERAI, I SINDACALISTI”

“Il fatto di potere oggi festeggiare col Presidente del Consiglio la riapertura del forno, che in qualche maniera aveva determinato o compartecipato anche alla interruzione della produzione, è un fatto di grandissima importanza.

Sono stati bravissimi tutti gli operai, i sindacalisti, bravissimi tutti i miei collaboratori che hanno trovato nella Sisecam il partner giusto. Ecco davvero un ringraziamento alla Sisecam per il lavoro che ha fatto, per avere rimesso in piedi la produzione, per avere riacceso la speranza.

La Puglia ha combattuto per difendere questi posti di lavoro, speriamo che il mercato man mano ci consenta anche di aumentare l’occupazione. Noi saremo sempre a fianco di questa azienda. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il presidente Conte che ci è vicino in ogni circostanza, in circostanze che evidentemente sono la differenza per un uomo delle istituzioni come lui”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano all’arrivo a Monte Sant’Angelo nella fabbrica Sisecam.

