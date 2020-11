Arriva la Barone: “Oggi incontreremo il Presidente Emiliano, definiamo il cronoprogramma”

Foggia, 30 novembre 2020. Nota della consigliera regionale del M5S Rosa Barone: “In questo periodo di emergenza i pugliesi hanno bisogno di risposte immediate. Come Movimento 5 Stelle non possiamo restare a guardare ed è per questo che oggi alle 15 definiremo il cronoprogramma incontrando il presidente Emiliano. Lo faremo in piena trasparenza e come abbiamo detto e non smetteremo di ripetere, si lavorerà sui temi e sull’emergenza in corso. Continuiamo a lavorare a testa bassa nell’esclusivo interesse dei cittadini, perché in questo momento ci preme costruire e non distruggere. Non è il tempo di sterili polemiche, ma buone idee e buone proposte”.