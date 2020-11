ASL Foggia: “Attivi: Covid hotel e 78 posti letto tra ospedali Cerignola e San Severo” (I)

Foggia, 30 novembre 2020. La ASL Foggia continua ad implementare la rete ospedaliera e territoriale di contrasto alla pandemia al fine di fronteggiare nel modo più appropriato e flessibile la seconda ondata e fornire risposte immediate alle criticità che, di volta in volta, si presentano sul territorio.

Assistenza Ospedaliera

Per quanto concerne l’assistenza ospedaliera, all’interno degli ospedali per pazienti COVID positivi di San Severo e Cerignola sono stati attivati, al momento, n. 78 posti letto così suddivisi:

• P.O. “Masselli Mascia” di San Severo: n. 53 posti letto di cui 27 in Medicina Interna, 20 in Pneumologia e 6 in Rianimazione;

• P.O. “Tatarella” di Cerignola: n. 32 posti letto di cui 14 in Medicina Interna, 10 in Cardiologia, 5 in Rianimazione, 3 in Ostetricia.

Assistenza Presidi Territoriali di Assistenza

Nel Presidio Territoriale di Assistenza (P.T.A.) di Torremaggiore l’Ospedale di Comunità è stato riconvertito in COVID Unit per assistenza a persone COVID positive paucisintomatiche e a persone in fase Post COVID (superata la fase acuta, sino alle dimissioni). Sono attivi, al momento, 8 posti letto.

COVID Hotel

È attivo, inoltre, in collaborazione con la Protezione Civile regionale, un COVID hotel per l’accoglienza dei pazienti asintomatici e dei cosiddetti “contatti stretti” che non possono, secondo la ASL, permanere presso il proprio domicilio per l’impossibilità di assicurare l’isolamento fiduciario con il rischio di esposizione dei conviventi al contagio. Al momento sono attivi 30 posti letto che, per moduli di 30, al bisogno, possono arrivare a 90. (I, continua).