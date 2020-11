Foggia. Ataf: nuova distribuzione titoli di viaggio alle categorie protette

Arriva l’ultima tranche del 2020 per il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti da parte di ATAF, destinati ai cittadini appartenenti alle categorie protette.

Come previsto dall’art. 30 della Legge Regionale n. 18/2002 sulla disciplina del trasporto pubblico locale, anche l’azienda foggiana disciplina che i cittadini provvisti dei requisiti potranno recarsi tutti i giorni presso gli sportelli dell’Ufficio biglietteria del Terminal“Vincenzo Russo”di Piazzale Vittorio Veneto, rigorosamente muniti di mascherina indossata correttamente, secondo le disposizioni anti-Covidvigenti.

La distribuzione sarà immediata e, per evitare assembramenti, ATAF estende il periodo di rilascio a tutto il mese di dicembre(sabato compreso),dalle ore 8.30 alle 12.00, invitandogli utenti a non presentarsi in massa nei primi giorni, considerato l’arco temporale a loro disposizione.

Per il ritiro dei biglietti, gli aventi diritto dovranno presentarsi agli sportelli muniti della tessera attestante il possesso dei requisiti, rilasciata da ATAF, e di un documento di identitàin corso di validità. Dovrà essere, inoltre, munito di delegachiunque ritiri le gratuità per conto di altri soggetti.

Per ricevere le informazioni ufficiali e restare sempre aggiornati su ATAF, è possibile scaricare gratuitamenteda smartphone, tablet o pc l’applicazione di messaggistica gratuita Telegrame iscriversi al canale ATAF Comunica.