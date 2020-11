Avv Salvemini: “Chiesto l’ergastolo per Giovanni Caterino”

(statoquotidiano, 30 novembre 2020. Bari – Manfredonia, 30 novembre 2020. “Ergastolo”. E’ la richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso la Pm dr.ssa Luciana Silvestris, nei confronti di Giovanni Caterino, classe 1980 – Manfredonia, accusato di essere il “presunto basista della strage di San Marco in Lamis, avvenuta il 9 agosto 2017, in cui vennero uccisi il boss Mario Luciano Romito, e suo cognato Matteo De Palma. Come risaputo, nella stessa circostanza furono uccisi anche due innocenti, i fratelli Aurelio e Luigi Luciani”.

“La Pm Silvestris – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Angelo Salvemini del Foro di Foggia -ha chiesto l’ergastolo per Caterino. Io, in qualità di legale dei congiunti di Matteo De Palma, e il collega avv. Michele Arena, legale dei congiunti di Mario Luciano Romito, abbiamo depositato le conclusioni con la condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni. E’ probabile che già in giornata dovrebbe essere emessa la sentenza”.

PASSATA UDIENZA PRESSO PASSATA UDIENZA PROCEDIMENTO STRAGE SAN MARCO (ph enzo maizzi, passata udienza 02.10.2019) PROCEDIMENTO STRAGE SAN MARCO, UDIENZA CORTE D’ASSISE A FOGGIA (02.10.2019) PH ENZO MAIZZI Agosto 2019. Secondo anniversario strage San Marco Lamis: vedova Luciani, “basta nascondersi” (ph ANSA puglia) COMBO, IN SENSO ORARIO, DA SX VERSO DX: OPERAZIONE BARLETTA – MANFREDONIA, SAVERIO TUCCI, STRAGE DI SAN MARCO (COMBO SQ) Frame video arresto – Ottobre 2018 (ST) Frame video arresto – Ottobre 2018 (ST)

“Non c’è alcun collegamento, non c’è un processo, una indagine in cui Caterino, incensurato, possa essere associato ad un clan che sia Libergolis, Romito o Raduano. Quello che fa Giovanni Caterino è ripercorrere, nel corso di alcune intercettazioni captate dagli inquirenti, la storia della delinquenza di Manfredonia, cosa che apprende leggendo i giornali”. E’ quanto aveva detto (fonte La Gazzetta del Mezzogiorno) l’avvocato Giulio Treggiari in merito alla posizione del suo assistito, Giovanni Caterino, presunto basista della strage di San Marco in Lamis, avvenuta il 9 agosto 2017, con dichiarazioni confermate a StatoQuiotidiano.it.

