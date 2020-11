Avviso pubblico di sostegno economico per famiglie

Manfredonia, 30/11/2020 – La Regione Puglia con Delibera di G.R n. 1432 del 13.09.2016 in esecuzione alla L.R. n. 52 del 23.12.2014 ha confermato le agevolazioni dirette alle famiglie con più di tre figli a carico, per il periodo di imposta 2019. Si tratta di agevolazioni dirette alle famiglie con più di tre figli a carico, che non possono fruire nel periodo di imposta 2019, per il livello di reddito e la relativa imposta calcolata su base familiare, delle detrazioni all’addizionale regionale IRPEF.

L’Ambito Territoriale di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata e Zapponeta erogherà agli aventi diritto, indicati all’art. 5 della Legge Regionale n. 52/2014 le misure di sostegno economico previste dal comma 3 art. 5 della stessa Legge, riguardante le detrazioni all’addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Per il periodo di imposta 2019, le detrazioni previste dall’art. 12, comma 1, lettera c) DPR 917/1986, sono maggiorate

nell’ambito dell’addizionale regionale IRPEF e secondo quanto previsto dall’art.6 comma 5 del D.Lgs. 68/2011 dei

seguenti importi:

A) € 20,00 per i contribuenti con più di 3 figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli

naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

B) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari ad € 375,00 per ogni figlio con

diversa abilità, ai sensi dell’art.3 della Legge n.104/1992e dall’art.5 della L.R. n.52/2014.

Inoltre, si rammenta il nuovo limite reddituale, solo per i figli a carico:

 dall’anno d’imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per

essere considerati a carico è elevato a € 4.000,00 al lordo degli oneri deducibili; fermo restando il limite di €

2.840,51 in tutti i restanti casi;

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetto titolare dei carichi di famiglia come da D.P.C.M. 21 del 1990 aggiornato al DPCM 242 del 2001.

DOVE E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Le istanze di contributo devono essere presentate, per l’anno di imposta 2019, pena l’inammissibilità al beneficio, entro il

31 dicembre 2020, alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di residenza dell’Ambito di

seguito indicati:

 Comune di Manfredonia: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it;

 Comune di Monte Sant’Angelo: protocollo@montesantangelo.it;

 Comune di Mattinata: comunemattinata@pec.it;

 Comune di Zapponeta: info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it;

Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare il modello di domanda allegato alla Del. G.R.

n. 1432 del 13.09.2016 che è disponibile presso gli Uffici Politiche Sociali e sul sito istituzionale del proprio Comune di

residenza.

La Responsabile Ufficio di Piano Il Presidente del Coordinamento Istituzionale

f.to Dott.ssa Romina LA MACCHIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to (PISCITELLI-CREA-SOLOPERTO)