Avvocato di Giovanni Caterino: “L’ergastolo? Attendo motivazioni”

(StatoQuotidiano, ore 21:54, 30 novembre 2020). Foggia – Manfredonia, 30 novembre 2020. “Attenderò il deposito delle motivazioni”. Così a StatoQuotidiano l’avvocato Giulio Treggiari, legale di Giovanni Caterino, classe 1980 – Manfredonia, condannato all’ergastolo poiché accusato di essere il “basista della strage di San Marco in Lamis, avvenuta il 9 agosto 2017, in cui vennero uccisi il boss Mario Luciano Romito, e suo cognato Matteo De Palma. Come risaputo, nella stessa circostanza furono uccisi anche i fratelli agricoltori Aurelio e Luigi Luciani“.

La sentenza è stata pronunciata nel pomeriggio dalla Corte d’Assise di Foggia, dopo tre ore di camera di consiglio, con accoglimento dunque della richiesta dell’ergastolo avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, attraverso la Pm, dr.ssa Luciana Silvestris.

Le accuse. Caterino è accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso. Come riporta l’Ansa, per l’accusa, Caterino “è il basista del commando armato ovvero, colui il quale ha pedinato sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell’agguato pedinò le vittime designate“.

“Le discussioni relative a presunti collegamenti tra Giovanni Caterino e politici di Manfredonia (leggi focus in allegato,ndr)? Non sono riflessioni che interessano le aule del tribunale, non interessano”, così l’avvocato Treggiari a StatoQuotidiano lo scorso 14 gennaio 2020.

