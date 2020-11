Cagnano Varano si prepara al Natale, Di Pumpo:  “Lasciamo che queste luci ci portino conforto”

Gargano 30 novembre 2020 Il sindaco di Cagnano Michele Di Pumpo ha annunciato, sul proprio profilo Facebook, che il suo comune non rinuncerà ai simboli tradizionali del natale: “è un periodo che va sempre valorizzato e che, a maggior ragione quest’anno, riportato in tutta la sua valenza affettiva, simbolica, tradizionale. Sia se saremo costretti a rimanere in casa, sia se avremo la possibilità di muoverci per la città, sono sicuro che alberi, decorazioni e luci natalizie sapranno portare un po’ di speranza e serenità a tutti e soprattutto a coloro che hanno sofferto e soffrono per l’emergenza sanitaria.”

L’accensione delle Luci natalizie nel paese è prevista per mercoledì 2 Dicembre. l’iniziativa #LuciDiSperanza2020 è prevista per lunedi 8 Dicembre ore 18.00.

L’8 dicembre alle ora 18:30 si provvederà all’accensione dell’Albero di Natale nel Palazzo Baronale, ad opera della Compagnia “Lo Scazzamured”.

“Lasciamo che queste luci ci portino conforto – ha aggiunto il sindaco – ci abbraccino con il loro calore e ci indichino la strada per uscire dal tunnel in cui purtroppo ancora ci troviamo. Lasciamo che la luce ci riavvicini, che ci renda, anche plasticamente, comunità che si unisce aspettando la Festa e il ritorno alla normalità.”

Articolo di Vittorio Agricola