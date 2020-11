Diorhà in finale al Premio Mimí Sarà

Foggia, 30 novembre 2020. La cantautrice foggiana Angela Pinto, in arte Diorhà, sarà tra i finalisti del premio dedicato alla grande Mia Martini organizzato dall’Associazione Minuetto. Selezionata tra i finalisti del Premio Donida 2019 per la semifinale (svoltasi online causa Covid) si è aggiudicata il successivo passaggio in finale che si terrà in data da destinarsi.

Diorhà, nonostante il periodo di pausa forzata dovuta al Covid, ha raggiunto traguardi importanti e vissuto grandi soddisfazioni anche in questo 2020.

A Gennaio esce il singolo Un altro pianeta, durante il lockdown autopubblica la raccolta di poesie e riflessioni Silenzi da raccontare, in estate arriva alla semifinale del Premio Lunezia con la sua Davanti a un caffè, brano del quale lo scorso 25 Settembre esce la versione spagnola Bebiendo Cafè. Conclude l’anno con nuove idee e un tuffo nell’atmosfera Natalizia in attesa di poter tornare nuovamente live.