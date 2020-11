Il M5s di Bari contro il M5s in Regione sull’accordo con Emiliano

“Il Movimento 5 Stelle Bari è contrario all’entrata in maggioranza di 4 consiglieri regionali pugliesi. Nessun attivista conosceva la trattativa in corso tra Casilli, Barone, Di Bari, Galante ed Emiliano nonostante nei giorni scorsi abbiamo cercato un dialogo con il reggente Vito Crimi affinché ascoltasse gli attivisti pugliesi sulla pericolosità che comporterebbe qualsiasi tipo di accordo”. Così in un una nota i portavoce del M5s del Comune di Bari Antonello delle Fontane, Alessandra Simone, Italo Carelli. Il comunicato congiunto è arrivato poche ore prima che la consigliera Rosa Barone, con il M5s Puglia, annunciasse l’incontro con Emiliano per organizzare un cronoprogramma.Arriva la Barone: “Oggi incontreremo il Presidente Emiliano, definiamo il cronoprogramma”

“Noi abbiamo ascoltato gli attivisti – prosegue la nota da Bari- e i nostri elettori e possiamo affermare con certezza che il Movimento 5 Stelle non uscirà integro da questo accordo, c’è bisogno di chiarezza e di coerenza, elementi che, con la nomina di Casilli a vicepresidente del consiglio regionale Pugliese, vengono a mancare, mancanze che determineranno la perdita di fiducia degli elettori pugliesi. Non accettiamo che la risposta al nostro invito rivolto a Crimi, rafforzato da una raccolta firme spontanea tra attivisti e simpatizzanti, sia arrivata dalle ultime dichiarazioni di Emiliano in consiglio Regionale, dichiarazioni che hanno fatto chiaramente riferimento ad un accordo già preso tra M5S e centro sinistra e che ha portato Casilli a essere eletto vice presidente della in quota al centro sinistra. Nel M5S i portavoce sono delegati dalla base, dagli attivisti, dai cittadini e non accettiamo che alcuni portavoce del Movimento 5 Stelle si incontrino con esponenti del centro sinistra in cerca di un accordo senza alcuna delega”.

Dalla Capitanata, prima della seduta di consiglio regionale, a esprimere la loro contrarietà all’accordo, Giuseppe Fatigato, portavoce presso il comune di Foggia e Rosa Menga, parlamentare. M5s, prima gli Stati Generali poi il voto sulla giunta con Emiliano in Puglia Il deputato Maria Luisa Faro ha invece espresso la sua solidarietà e fiducia rispetto alle scelte dei consiglieri regionali.