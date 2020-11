Manfredonia, contributi canoni di locazione: integrazione avviso

Manfredonia, 30/11/2020 – Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Regione Puglia con apposito avviso in data 24.11.2020, si comunica che l’avviso pubblico in data 17.11.2020, relativo all’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2019, è integrato nel senso che possono presentare istanza di contributo anche coloro che, nel corso dell’anno 2019, hanno percepito il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza.

Ai fini del calcolo del contributo, saranno presi in considerazione solo i canoni di locazione corrispondenti alle mensilità durante le quali il reddito/pensione di cittadinanza 2019 non è stato percepito dai richiedenti.

Gli interessati dovranno produrre, allo scopo, apposita dichiarazione come da modello allegato.

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 21 dicembre 2020.

Per informazioni:

Ufficio Casa – Servizi Sociali – Tel. 0884/519628 – 0884/519686

mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Allegati:

– Avviso pubblico integrativo

– Modello di dichiarazione