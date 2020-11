Manfredonia, l’attrice Claudia Potenza su Marie Claire

Manfredonia, 30/11/2020 – (marieclaire) Claudia Potenza, attrice, nata a Manfredonia il 27 maggio 1981, dopo aver studiato recitazione a Roma, ha lavorato in teatro ed ha esordito in televisione partecipando alle serie televisive Distretto di Polizia e R.I.S. e alla miniserie Puccini. Al cinema ha recitato nei film Feisbum (2009) e Basilicata coast to coast (2010), per il quale è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Nel 2011 ha partecipato al Resto Umile World Show, trasmissione televisiva di Checco Zalone. Sempre nel 2011 ha recitato nel film Un Natale per due con Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano. Nel 2012 torna sul grande schermo con il film Magnifica presenza di Ferzan Özpetek e poi in televisione è una delle protagoniste della serie Il clan dei camorristi. Che cosa puoi fare tu per gli altri in questo momento e condividerai per #time2share? In questo momento mi sento di poter donare e condividere un piccolo pezzetto di un percorso personale partito tempo fa che si fonda sull’autoconsapevolezza e autodisciplina tramite meditazione e respiro Com’è nata questa tua passione? Sono sempre stata attratta dal senso profondo del concetto di leadership nell’accezione più positiva possibile. Cioè il potere che ognuno di noi possiede nell’autogovernarsi, scoprire la propria luce quotidianamente e splendere di questo senza alcun fine. Che cosa ti piacerebbe imparare da qualcun altro? Tutto quello che può tenere viva la mia creatività ogni giorno. (marieclaire)