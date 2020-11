“Maradona è caduto, urtando la testa sul lato destro”

(ansa) Il fronte giudiziario legato alla dinamica della morte di Diego Armando Maradona continua ad infoltirsi di preoccupanti novità. Oggi è stata la volta dell’avvocatp Rodolfo Baqué, che difende gli interessi dell’infermiera Dahiana Madrid, il quale ha rivelato che due mercoledì fa, il ‘pibe de oro’ è caduto nella villa dove era stato trasferito ed ha sbattuto la testa sul lato destro, opposto a quello da dove era stato estirpato un ematoma subdurale.

In dichiarazioni alla tv TN, Baqué ha dichiarato che “giorni prima di morire, Maradona è caduto ed ha sbattuto la testa. Non è stato un colpo molto forte, ma ha riguardato il lato destro, contrario a quello dell’operazione. Lo hanno fatto rialzare subito. Nessuno ha chiamato una clinica. Forse per scelta dello stesso Maradona. Ma lui non poteva decidere una cosa del genere”. Il legale ha aggiunto che Diego non stava “in un luogo appropriato (una villa nel quartiere residenziale ‘San Andrés’ di Tigre, ndr.)”, che non c’era un medico di base”, e che “la somministrazione dei farmaci era a carico della psichiatra”. (ansa)