Piazzolla annuncia: “A breve operative 17 USCA in Capitanata”

(II, continua). U.S.C.A.: Sul territorio della provincia di Foggia, a breve, saranno operative 17 Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.), una rete complessa, che la Direzione sta ampliando nelle sue funzioni. In provincia di Foggia le U.S.C.A., oltre all’attività originaria di assistenza a domicilio delle persone COVID positive, garantiscono, infatti, anche l’assistenza nelle strutture residenziali per anziani e disabili in caso di focolai di COVID 19 e supportano il Dipartimento di Prevenzione nelle attività di esecuzione dei tamponi. Un contributo virtuoso, frutto di un accordo aziendale interno.

La ASL, in considerazione di questo ampliamento delle funzioni e vista la complessità morfologica del territorio, ha chiesto e ottenuto dalla Regione l’autorizzazione ad attivare, oltre alle 12 U.S.C.A., previste, secondo standard, in rapporto alla popolazione residente e già operative, ulteriori 5 i cui medici, reclutati, stanno svolgendo in queste ore il corso di formazione. A titolo esemplificativo e per fare una semplice comparazione con altre realtà italiane, a fine ottobre in Lombardia erano attive 46 U.S.C.A. (a fronte delle 200 attivabili), di cui 13 in tutto il territorio della città metropolitana di Milano che conta circa un milione e 400 mila abitanti.

P.O.C.T. per tamponi antigenici rapidi

È in via di definizione il protocollo operativo per l’esecuzione di test antigenici rapidi attraverso 20 Point Of Care Testing (P.O.C.T.) di cui l’Azienda sta ultimando l’installazione sul territorio. Tale attività trova il suo impiego ideale principalmente nella diagnosi di contatti asintomatici e negli interventi di massa all’interno delle comunità a maggiore rischio quali le scuole, le Strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’individuazione precoce di soggetti contagiati. Due macchinari sono già stati installati su altrettante postazioni mobili. Ciò consentirà di programmare interventi nei comuni più distanti dalle postazioni fisse secondo una logica, già consolidata dalla ASL di Foggia, di prossimità degli screening e degli esami diagnostici. (II, CONTINUA)