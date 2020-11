Puglia: Ultime piogge nella notte, poi deciso miglioramento

Bari, 30 novembre 2020. LUNEDI’: la ciclogenesi mediterranea tende ad allontanarsi a largo dello Ionio, richiamando correnti più fresche e secche dai quadranti nordorientali. Tra la notte e l’alba, ultime piogge su Basilicata e Puglia salentina, in rapido esaurimento diurno; cieli molto nuvolosi in Molise ma senza precipitazioni degne di nota. Al pomeriggio ampie schiarite su Salento e fascia costiera adriatica, ancora qualche sterile annuvolamento nelle aree interne molisane, sull’Appennino lucano e a ridosso di Murge e Gargano. Temperature in ulteriore calo. Venti in rotazione e rinforzo da Maestrale e Tramontana con raffiche fino a 40-50 km/h sulla Puglia. Mari molto mossi.

Martedì 01 Dicembre

Avvio discreto ma con tendenza a nuovo peggioramento

MARTEDI’: una nuova saccatura scandinava si addossa all’arco alpino, richiamando l’afflusso di più umide correnti nordoccidentali, foriere di un graduale incremento della copertura nuvolosa a partire da Molise, Basilicata tirrenica e alta Puglia, ivi con deboli piogge o piovaschi sparsi in serata. Venti inizialmente deboli di direzione variabile, in graduale rotazione e rinforzo da Ostro e Scirocco nel corso della serata a partire dal Salento (20-30 km/h). Mari da mossi a poco mossi.

Mercoledì 02 Dicembre

Ciclogenesi sul Tirreno: nuovo peggioramento a partire da Molise e Ovest Basilicata

MERCOLEDI’: un vortice di bassa pressione si approfondisce sul medio Tirreno, apportando – specie in serata – precipitazioni a carattere di rovescio o temporale a partire da Molise centro-occidentale e Basilicata tirrenica; ancora temporaneamente ai margini dei fenomeni la Puglia, interessata da miti venti di Ostro e Scirocco, forieri di un sensibile, ma fugace, rialzo delle temperature. Mari da mossi a molto mossi in serata.