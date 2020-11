Qualità della vita, Gatta “La pandemia ci ha colpito nel momento della rinascita”

Foggia, 30 novembre 2020. L’ultimo posto nella classifica di Italia Oggi, sulla qualità della vita nelle province italiane, è un risultato che crea disagio all’intera collettività dauna. Il Presidente, Nicola Gatta, così commenta: “Non ci sta nessuno ad essere fanalino di coda in tema di qualità della vita. La delusione si accentua quando, addirittura, la casistica ci indica ben 7 parametri su 9 in negativo. Purtroppo, la nostra realtà è afflitta dalla disoccupazione dilagante, da accentuati fenomeni criminali e dagli scarsi investimenti in un territorio ricco di opportunità. I nostri giovani, per trovare dignità lavorativa, sono stati costretti ad emigrare altrove e altri sono facili prede del malaffare.

La pandemia, poi, ci ha colpiti nel momento della rinascita, come del resto ciò è avvenuto su tutto il territorio del Paese, ma da noi è stata più devastante. Il nostro impegno, oggi, è quello di rafforzare tutte le azioni utili a creare le premesse per una migliore vivibilità. Pertanto, sarebbe opportuno, per invertire il trend e per intraprendere un percorso che porti ad incrementare il benessere della nostra comunità, istituire un “Tavolo per la Capitanata” che veda come attori principali le Istituzioni, dai Comuni, alla Provincia, alla Regione, allo Stato, all’Università per mettere in campo azioni concrete di sviluppo, attraverso un serio piano industriale e infrastrutturale”.