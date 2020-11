Tartaruga Caretta Caretta ritrovata morta a Siponto, intervento Civilis – Endas

Manfredonia, 30 novembre 2020. Una tartaruga della specie Caretta caretta, è stata trovata morta sulla spiaggia del litorale di Siponto Lido a Manfredonia, a duecento metri verso la foce del Candelaro dopo lo stabilimento balneare Ultima Spiaggia. A trovarla questa mattina gli Ispettori ambientali Territoriali del Corpo Civilis Endas, il Comandante Giuseppe Marasco con Fabio Penza che stavano facendo attività sportiva sull’arenile, che hanno subito allertato la Guardia costiera Capitaneria di Porto di Manfredonia.

Sul posto è intervenuto il personale della Guardia costiera, che ha effettuato un primo sopralluogo per poi transennare il tratto di arenile interessato e successivamente avvisando il veterinario di turno della Asl FG. Il medico ha redatto il certificato per poi procedere allo smaltimento della carcassa. L’animale, da una prima anamnesi clinica, presentava un buco sulla zampa anteriore destra. Non è la prima volta che sulla spiaggia di Siponto Golfo di Manfredonia vengono rinvenute tartarughe morte della specie Caretta caretta. Le cause possono essere diverse, originate dall’attività di pesca, inquinamento del mare dalla plastica che viene ingerita dalla tartarughe o da circostanze naturali.