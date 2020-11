Vaccino Moderna “efficace al 100% contro covid grave”

Roma, 30/11/2020 – (adnkronos) Il vaccino contro il coronavirus sviluppato da Moderna è efficace al 94,1%. Si arriva al 100%, fa sapere l’azienda, se si considerano le forme gravi di Covid. Sono molto promettenti i dati che arrivano dall’analisi di efficacia dello studio Cove di fase 3 sul candidato vaccino che ha coinvolto 30.000 volontari, fra cui 196 casi di Covid-19, di cui 30 gravi. L’efficacia del vaccino ‘a stelle e strisce’ “è risultata del 94,1%”, rende noto Moderna confermando così i risultati dell’analisi ad interim, mentre se si considerano le forme di Covid grave “è del 100%”. Il vaccino mRna-1273 “continua ad essere generalmente ben tollerato”, precisa ancora l’azienda: “Ad oggi non sono stati identificati seri problemi di sicurezza”. Lo studio Cove ha superato i 2 mesi di follow-up mediano dopo la vaccinazione come richiesto dalla Fda statunitense per l’autorizzazione all’uso di emergenza. (adnkronos)