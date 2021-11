Manfredonia (Foggia), 30/11/2021 – (corrieredellasera) Da qui al 2030 l’Italia dovrà installare 900 megawatt di eolico offshore in mare, secondo le previsioni del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec). Ad oggi però non c’è ancora nessun impianto in funzione, a fronte di circa 40 progetti per i quali sono state presentate altrettante richieste di connessione a Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. I ritardi in parte sono dovuti complesso iter autorizzativo. Se venissero realizzati tutti questi progetti, la Penisola arriverebbe a 17mila megawatt (17 Gw) di eolico offshore installati, una potenza quasi 19 volte superiore a quella prevista dal Pniec.

Il parco eolico di Taranto

L’unico progetto che è già in fase di realizzazione è quello del parco eolico di Taranto, che dovrebbe entrare in funzione nel 2022. La fornitura delle turbine eoliche è stata affidata alla ditta Ming Yang Smart energy che fornirà 10 pezzi con un contratto lungo 25 anni. Lungo la costa adriatica pugliese si contano altri 12 progetti. Due fanno capo alla multinazionale Falck Renewables. Il primo, che interessa le acque al largo di Brindisi, si chiama Kailia Energia. Sarà un parco eolico marino galleggiante con una capacità installata pari a circa 1,2 GW, per una produzione annuale attesa di 3,5 TWh, equivalente al consumo di circa 1 milione di utenze domestiche italiane. (corriere)

Progetto: Centrale eolica off-shore Golfo di Manfredonia (FG)

Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico offshore da 195 MW composto da 65 aerogeneratori localizzato nel mare antistante i comuni di Mattinata, Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Zapponeta, Margherita di Savoia e limitatamente Vieste e Barletta e delle opere di collegamento alla RTN.

Proponente: Trevi Energy S.p.A.