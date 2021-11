Manfredonia (Foggia), 30/11/2021 – “Giusto quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 0054504-29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, a causa di un accertato caso di positività al Covid19 nella classe indicata in oggetto, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia, si dispone l’attivazione della DAD da mercoledì 1 dicembre 2021.

Sarà cura di questa Istituzione Scolastica comunicare tempestivamente a quanti in indirizzo la prescrizione del DdP”.

Lo riporta una comunicazione dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”

Oggetto: Attivazione della DAD nella classe 1a N – Liceo Linguistico – a.s. 2021/2022





Giusto quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione

Prot. n. 0054504–29/11/2021–DGPRE–DGPRE–P, a causa di un accertato caso di positività al Covid– 19 nella classe indicata in oggetto, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia, si dispone l’attivazione della DAD da mercoledì 1 dicembre 2021. Sarà cura di questa Istituzione Scolastica comunicare tempestivamente a quanti in indirizzo

la prescrizione del DdP.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Menga

