Manfredonia. Nuova Giunta Rotice: si discute su assessorati a giovani consiglieri

StatoQuotidiano,it. Manfredonia, 30 novembre 2021. A 7 giorni circa dall’insediamento del neo sindaco Gianni Rotice, continuano i confronti per la formazione della nuova Giunta comunale. Una Giunta che comporterà di conseguenza scelte per il nuovo Amministratore Unico dell’ASE (tra i nomi: Giovanni Caratù a sostegno di Rotice durante il ballottaggio con E885 – Manfredonia Ri-nasce e Città Protagonista di Libero Palumbo e Tonino Prencipe), ipoteticamente per la Pro Loco di Manfredonia, oltre ad ulteriori figure di tecnici e consulenti di cd sottogoverno.

Per le date: la formazione ufficiale della nuova Giunta dovrebbe esserci entro fine settimana, con convocazione del primo Consiglio prima delle festività natalizie. A livello statistico, si ricorda che il primo consiglio comunale dell’ultima Amministrazione era stato convocato il 25 agosto 2015, a circa 3 mesi dall’elezione dei consiglieri (31/05/2015).

7 gli assessorati in ballo, oltre all’individuazione del nuovo Presidente del consiglio comunale e delle deleghe per alcuni consiglieri, in primis quella ipotetica per gli spettacoli e i cd Grandi eventi (Festa Patronale, eventi di richiamo regionale e nazionale).

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, il consigliere regionale, Giandiego Gatta, presidente in quota di Forza Italia del Consiglio regionale pugliese, in forza dell’appoggio reso alla coalizione di centrodestra del neo sindaco Rotice, avrebbe chiesto almeno 2 assessorati per la Giunta, oltre alla definizione del nuovo vice-sindaco.

Il confronto tra Rotice e Gatta avrebbe avuto differenti visioni proprio su quest’aspetto. Gatta avrebbe sottolineato la rilevanza di Forza Italia per la vittoria finale delle Amministrative 2021, mentre Rotice avrebbe sottolineato come i consiglieri eletti tra “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” sono 7.

Al momento, senza che vi sia alcuna ufficialità ma soltanto un confronto in atto:

a Giuseppe Basta, il consigliere più suffragato di Forza Italia: possibile il ruolo di vice-sindaco; ad Angelo Salvemini, il consigliere eletto più suffragato di “Strada Facendo”, l’assessorato all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, con possibile delega anche per i cd “Grandi eventi”.

Per la presidenza del Consiglio comunale: ipotesi Giovanna Titta tra i consiglieri più suffragati di Strada Facendo; ad Antonella Lauriola un assessorato con delega al bilancio;

a Gianni Sventurato (che non potrebbe avere un ruolo in Giunta causa parentela di primo grado con il sindaco Gianni Rotice): consigliere con possibile delega ai cd “Grandi eventi”.

Per l’assessorato al personale: smentita l’ipotesi Maria Teresa Valente (CON – MD), possibile quella di Libero Palumbo (ex consigliere comunale in quota PD, sostenitore di Gianni Rotice con la lista “Città Protagonista”, presente nella coalizione Manfredonia 2050: “Città Protagonista”).

Nessuna certezza per l’assessorato all’Ambiente, per la Cultura: ipotesi Alessandra Muscatiello, giovane consigliera comunale dell’UDC. Ipotetiche deleghe al Turismo per l’imprenditrice Mary Fabrizio, candidata consigliera con la lista Strada Facendo.

Per il giovane Antonio Vitulano: possibile assessorato alle Attività produttive.

Si ricorda in ogni modo che, in base ai quozienti e ai calcoli dell’attuale legge elettorale, e comprendendo il cd ‘premio di maggioranza‘, questa – da raccolta dati di StatoQuotidiano – la composizione del Consiglio comunale con il sindaco di centrodestra Gianni Rotice.

Coalizione centrodestra – candidato a sindaco Gianni Rotice (Maggioranza)

Forza Italia – 7 consiglieri comunali

Strada Facendo – 6 consiglieri comunali

Meloni – 1 consigliere comunale

Io Voto Gianni – 1 consigliere comunale

Gaetano Prencipe (candidato a sindaco coalizione centrosinistra – consigliere comunale) – opposizione, consigliere comunale (1)

Progressisti DEM – 2 consiglieri comunali

Valentino Mariarita – 347

Ciuffreda Massimo- 296

Progetto Popolare – 1 consigliere comunale

Molo 21 – 1 consigliere comunale

M5S 2050 – 1 + 1

Raffaele Fatone (Candidato a sindaco coalizione M5s 2050)

Agiamo

Giulia Fresca (candidato a sindaco per la coalizione P.E.R. la Città).

Con Manfredonia

Maria Teresa Valente (candidato a sindaco per la coalizione Con Manfredonia -MD).

La suddivisione dovrebbe prevedere 15 seggi per la maggioranza, 9 per i consiglieri dell’opposizione.

Dunque, saranno garantiti i 4 posti in consiglio comunale per: 1 Prencipe, 1 per Raffaele Fatone (m5s 2050), 1 per Giulia Fresca (p.e.r. la città), 1 per Maria Teresa Valente (con – md). Escluso il candidato a sindaco di Azione di Carlo Calenda, Tommaso Rinaldi.

Assessorati post ballottaggio

Naturalmente se ci saranno dei consiglieri eletti scelti per assessorati con deleghe si libererebbero posti per i candidati al Consiglio Comunale, con subentro dei candidati al consiglio comunale nelle liste interessate (vedi sopra) con le maggiori preferenze in base al voto degli elettori dello scorso 7 novembre 2021.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it