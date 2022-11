Bomba al pub “Poseidon” a Foggia: il video che incastra l’imputato

FOGGIA, 30/11/2022 – E’ nei video la prova principale del processo a Federico Russo, 45 anni, foggiano, detenuto dal 17 febbraio quando fu fermato dalla squadra mobile insieme a un minorenne: è accusato di concorso in detenzione e porto illegale di esplosivo, danneggiamento e tentata estorsione aggravata dalla mafiosità al titolare del pub Poseidon in via Ciancarella nel centro storico del capoluogo, di nuovo bombardato la notte del 9 gennaio scorso. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.

L’avv. Gabriella Sciusco ha chiesto il giudizio abbreviato davanti al gup di Bari, il che comporterà in caso di condanna la riduzione di un terzo della pena. Il giudice ha ammesso l’abbreviato e rinviato l’udienza a gennaio per requisitoria pm, arringa e sentenza. Russo ha assistito all’udienza in videoconferenza dal carcere di Larino, potrebbe rendere dichiarazioni nella prossima udienza.