Donizetti, drag queen e polemica per la festa dei 225 anni

Bergamo, 30 novembre 2022, (Bergamo.corriere.it) – Elevazione musicale in Basilica, ma anche tanta musica elettronica per il Dies Natalis di Gaetano Donizetti, giornata clou del festival operistico. Il compositore bergamasco oggi spegne 225 candeline e le scelte della Fondazione accendono una polemica politica, per la festa trasferita all’ultimo momento dal ridotto del teatro lirico al Polaresco. La festa comincia, come da tradizione, con l’elevazione musicale, alle 11.15, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Donizetti riposa insieme al maestro Giovanni Simone Mayr (ingresso libero fino a esaurimento posti). Il gruppo di ottoni del conservatorio, diretto dal docente Ermes Giussani, eseguirà brani di G. Gabrieli e Haydn, quindi di Mayr e Donizetti durante l’omaggio alle tombe. Quest’anno saranno presenti alcune classi del liceo Paolo Sarpi che hanno preparato degli auguri personalizzati per il compositore che saranno letti tra i vari brani in programma. Alle 18 la libreria Incrocio Quarenghi ospiterà la presentazione della nuova monografia dedicata al compositore, di Luca Zoppelli per Il Saggiatore. Con l’autore converseranno il direttore scientifico del festival Paolo Fabbri e il dramaturg Alberto Mattioli.

Alle 19, la festa «Happy Birthday Gaetano!». La location iniziale, il ridotto Gavazzeni del teatro, è stata sostituita all’ultimo dallo Spazio Polaresco. Una scelta dietro la quale ci sarebbero state le proteste di numerosi cittadini, sostiene il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Filippo Bianchi, che parla di «evento di discutibile livello, oltre che di taglio marcatamente conforme all’ideologia Lgbt». FdI chiede spiegazioni alla giunta, la versione della Fondazione Donizetti è che le troppe richieste di partecipare hanno costretto a trovare una nuova sede. «Siamo stati intercettati dal festival — raccontano Protopapa e ilromantico che saranno alla consolle — per mischiare i due mondi. In realtà, nell’800, il teatro era un luogo d’incontro, proprio come lo sono i club oggi. Per questo abbiamo realizzato gli ep Mixopera dove producer e beatmaker interpretano e remixano le opere di Donizetti». Nel corso della festa ci saranno le performance live al violino di H.E.R., che eseguirà anche un intro al piano, e le incursioni delle performer del cabaret Drama Milano: la drag queen Gin Gin Mezzanotte e il drag king Nat Drag King che rivisiteranno le partiture di Donizetti, mentre a condurre sarà Miss Divina (ingresso 10 euro compresa la consumazione, prenotazioni: Donizetti.org).

Il festival proseguirà con le ultime repliche delle opere: al Teatro Donizetti venerdì, alle 20, «L’aio nell’imbarazzo», sabato, sempre alle 20, «La favorite», domenica, alle 15.30, al Teatro Sociale chiusura con «Chiara e Serafina». L’ultimo giorno del festival, domenica, il Donizetti e il Centro Piacentiniano saranno animati da una serie di concerti e performance per salutare il festival. Alle 12, nel ridotto Gavazzeni, la presentazione di «Signor Gaetano», nuovo cd del tenore Javier Camarena con l’orchestra Gli Originali diretta da Riccardo Frizza, pubblicato da Pentatone con il festival Donizetti Opera; alle 15.30 uno speciale di «Citofonare Gaetano» live da seguire non in digitale: il salotto, infatti, si aprirà e accoglierà per la prima volta il pubblico per commentare l’ultima recita di «Chiara e Serafina» dal Sociale. (Bergamo.corriere.it)